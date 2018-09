Avohakkuutko historiaan?

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen yli 50 000 henkilön allekirjoittaman kansalaisaloitteen, joka tähtää avohakkuiden kieltämiseen valtion metsissä. Aloitteen allekirjoittajien mukaan kansalaisaloitteella tavoitellaan parannusta metsäluonnon heikentyvään tilaan ja siirtymistä kestävämpien metsänkäsittelymenetelmien käyttöön.

Aloitteen allekirjoittajien mukaan avohakkuisiin perustuva metsätalous on johtanut muun muassa monien aikaisemmin tavallisten lintujen uhanalaistumiseen, mustikan peittävyyden vähenemiseen sekä monien retkeilymetsien luonnonrauhan rikkoutumiseen. Kaiken lisäksi avohakkuilla on nähty olevan negatiivisia ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

On luonnollisesti tahditonta epäillä kenenkään vaikuttimia ja tarkoitusperiä, mutta itse olen silti taipuvainen sellaiseen kerettiläiseen ajatteluun, että tämä avohakkuista luopuminen valtion metsissä saattaisi kukaties ollakin vain välitavoite.

Jos tämä toteutuisi, niin melko pian saatettaisiin asettaa kyseenalaiseksi se, että kuinka jokin sellainen, joka on lait säätävältä valtiolta itseltäänkin kiellettyä, saattaisi olla sallittua meille hallintoalamaisille? Pian havahduttaisiin siihen, että eihän ne avohakkuut mihinkään loppuneetkaan, joten politiikan fraseologiaa noudattaen ”avohakkuista luopuminen valtion metsissä oli kyllä oikeansuuntainen, mutta riittämätön toimenpide”.

Etelässä valtion metsiä on niin vähän, että niin pitkälle ei Jopolla jaksa Punavuoresta polkaistakaan, että valtion metsiin joutuisi. Paitsi ehkä Nuuksioon, jos ottaa oikein eväsrepun tarakalle.

En kiistä, etteikö avohakkuilla olisi ollut haitallisia vaikutuksia vesistöihin. Kyllä on ollut ja se on ollut virhe. Niin avohakkuiden, kuin kaikkien muidenkin metsienkäsittelytoimenpiteiden vesistövaikutuksia on pyrittävä kaikin keinoin pienentämään ja estämään. Mutta tuota ilmastovaikutusta en ihan kakistelematta niele.

Mitä tehokkaammin metsää kasvatetaan, niin sitä enemmän hiiltä puuhun sitoutuu ja koska nykyisillä metsänkäsittelymenetelmillä puusto tehokkaasti myös järeytyy, niin hakkuukertymä painottuu tukkipuustoon, joka sitten mekaanisesti jalostetaan tuotteiksi, jotka sitovat hiiltä pitkään.

Minusta nykyisiä metsänkäsittelymenetelmiä on ihan oikeutettua myös arvostella. Mutta moniko ”Avohakkuut historiaan” -kansalaisaloitteen allekirjoittajista on pystynyt edes hahmottamaan sitä, mitä kaikkia seurannaisvaikutuksia olisi sillä, jos aloite johtaisikin ihan oikeaksi päätehakkuut kieltäväksi laiksi.

Olen asiaa pohtinut ja niin kokenut, että viimeistään laajetessaan koskemaan myös yksityismetsiä, johtaisi se seurauksiin, jotka murtaisivat jo hyvinvointiyhteiskuntamme perusrakenteita.

Kirjoittaja on Metsänhoitoyhdistys Kaakon toiminnanjohtaja.