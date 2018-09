Itsenäisyydentie on kaukana edustavasta

On tosi mahtavaa, että Luumäelle tuli viimeinkin ohikulkutie ja liikenne ainakin Jurvalan läpi väheni huomattavasti. Kivaa on myös, että keksittiin antaa vanhalle tielle hieno nimi Itsenäisyydentie. Kotkaniemeä kannattaa todellakin mainostaa nähtävyytenä, mutta tie sinne ei ole todellakaan edustava.

Käyn kerran tai kaksi vuodessa Luumäellä ja jo ennen Taavettia alan katselemaan tienvarsia. Joka kerta olen viikon verran shokissa siitä mitä näen: hylättyjä, rumia huoltoasemia ja yksityistaloja, hoitamattomia tontteja ja tienpieliä. Voidaan aloittaa Somerharjusta ja mennä Pitkän Esson ja Teboilin kautta meijerille ja siitä eteenpäin Jurvalaan, jossa joka toinen talo kaipaisi kohennusta, eikä suinkaan vain se palanut rötiskö.

Vanhan Tavernan kohdalla (tuolit seisovat varmaan siellä vielä ensi kesänäkin) näyttää kuin olisi itäisessä naapurissa, eivätkä maisemat parane Ufon eikä motellin kohdallakaan.

Eikö ole olemassa mitään instanssia, jolle kuuluu näiden ”kansallisaarteitten” eliminointi tai korjaaminen?

Onko Suomessa vielä sellainen kuin julkisivulautakunta? En tiedä, koska asun ulkomailla. Voitaisiinko omistajille antaa deadline tai sakkoja, jossei paikkoja panna kuntoon? Monet luumäkeläiset ajattelevat kuten minä, mutta rumuuteen tottuu ja se pistää silmään erityisesti silloin, kun olet sieltä tarpeeksi kauan pois.

En viitsisi kehottaa ketään turistia tulemaan Luumäelle katselemaan kaikkea tuota karmeutta. Jos vien sinne vieraita, pyytelen anteeksi, että paikat ovat niin sotkuisia. Ihan totta!

Jos kerran tehdään tie turisteille, heille olisi myös asiallista tarjota mukavaa nähtävää ja palveluja.

Risulahden kauneimmat talot ovat rannoilla metsien takana eikä järvellekään löydä ulkopaikkakuntalainen kuin korkeintaan vahingossa.

Taavetissa olisi ehkä valleilla ja uudella kaivauksella jotain tulevaisuutta, mutta aika näyttää, tuhotaanko nekin. Taavetin alakylä on aivan yhtä rempallaan kuin Jurvalakin. Sääli, sillä siellä on tien vierukset täynnä nättejä pikku puutaloja, jotka jo maalilla saisivat uuden ilmeen.

Eikö olisi paikallaan aloittaa pieni siistiytymisprojekti koko kunnassa? Jos ei kunnalla ole resursseja, niin talkoitakin voisi järjestää. Joihinkin rakennuksiin tehoaa kylläkin vain dynamiitti.

Turha on prameilla uusilla teillä ja yhdellä museolla, jos kaikki muut paikat on rempallaan. Ihmisten mieleen jää yleiskuva Luumäestä, eikä vain yksi museokäynti.

Kirjoittaja on lähtöisin Luumäeltä ja asuu Plaffenhofenissa, Saksassa.