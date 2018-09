Taavetin siunauskappelin korjaus alkoi perusmuurin esiinkaivuulla, kappeli on käytössä remontista huolimatta

Taavetin siunauskappelin odotettu remontti käynnistyi maanantaina.

Syksyn työlistalla on vuonna 1955 valmistuneen kappelin perusmuurien kunnostusta ja vedeneristystä ja salaojien rakentamista. Samoin huolehditaan rakennuksen alapohjan tuuletuksesta.

Itse projekti on mittava ja jakaantuu suunnitelmien mukaan kaikkiaan kolmelle vuodelle.

Syksyn työt pyritään saattamaan valmiiksi lokakuun alkuviikoille mennessä.

Seurakunta oli valmistautunut aiemmissa suunnitelmissa siirtämään syksyn toimitukset kokonaisuudessaan Kankaan kappelille. Työsuunnitelma toi kuitenkin muutoksen suunnitelmiin.

— Portaikkoa ei kaivetakaan pois, joten kappeli on koko ajan käytössä, sanoo seurakunnan talouspäällikkö Terttu Takoja.

Kappeli on kuitenkin osittaisena remonttityömaana, vaikka työt eivät sisätiloihin ulotukaan, ja esimerkiksi perustuskaivantojen ympärille tulevat aitaukset vaikuttavat yleiseen ilmeeseen.