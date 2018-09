Onko suojatiellä turvallista?

Suojatiet ovat tällä viikolla poliisin tehovalvonnassa. Valvonnalle on totisesti tarvetta, sillä esimerkiksi Autoklinikka-yhtiöt Oy:n teettämästä tutkimuksesta selviää, että 88 prosenttia suomalaisista ei tunne suojateiden liikennesääntöjä kunnolla.

— Suojatieonnettomuudet ovat yleensä monen tekijän summa. Autoilijoiden tekemät tarkkaamattomuus- tai ajotapavirheet kasvattavat riskiä suojatiellä tapahtuvaan onnettomuuteen. Mutta suurin yksittäinen syy on tavallisesti siinä, ettei ajoneuvon kuljettaja ymmärrä suojatien todellista merkitystä ja omaa velvollisuuttaan lähestyessään suojatietä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta arvioi.

Lain mukaan ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Uskallatko luottaa siihen, että auto pysähtyy, kun astut suojatielle? Onko suojatie turvallisin paikka ylittää katu? Vastaa viikon kysymykseen ja kerro mielipiteesi.

