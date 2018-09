Matildan kepparitallissa hirnahtelee yhdeksän ratsua

Hattaralla on kokoisekseen huima hyppykapasiteetti. Ponin ei tee tiukkaakaan hypätä jopa metrin korkuisia esteitä omistajansa Matilda Santalan ratsastamana.

Hattara on risteytysponi, siinä on shetlanninponia ja welshinponia. Ponilla on kaunis valkoinen piirto turvassaan ja persoonallinen pilkku ylähuulessa. Sillä on myös oma luonteensa — joskus vähän vikuri ja vallaton.

Hattaralla on seuranaan kahdeksan muuta hevosta. Matildan kymmenen hevosen tallissa on yksi vapaa tallipaikka, mutta sekin on täyttymässä aivan lähiaikoina, kun hän ostaa kaveriltaan juuri mieleisensä uuden hevosen.

Hattara ja sen talliseuralaiset ovat keppareita, keppihevosia.

Keppihevosia tehdään itse ja ne ovat usein taidokkaasti kaavoista ommeltuja. Suut aukeavat ja harjat hulmuavat.

— Alkuun pääsee kyllä ihan laittamalla villasukan salibandymailan päähän, Matilda huomauttaa.

