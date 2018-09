Luumäki palkkasi hyvinvointiopettajan—tehtävänä on lisätä liikuntaa koulupäiviin

Luumäen kunta on palkannut lukuvuodeksi 2018–2019 hyvinvointiopettajan. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa koulupäiviin lisää liikunnallisia hetkiä muiden opettajien tuella.

Hyvinvointiopettajana toimii Jokke Eloranta, joka on valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hän työskentelee Luumäen ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Hän on toiminut aiemmin kuusi vuotta liikunnan ja terveystiedon opettajana Lappeenrannassa ja Imatralla.

Elorannalla on monia kehittämisideoita liikkuvamman koulupäivän luomiseksi.

— Erityisesti ala- ja yläkouluissa mietimme yhdessä opettajien kanssa, miten he voisivat tauottaa oppitunneilla istumista liikunnan avulla. He tietävät parhaiten, minkälainen toiminta luokassa toimii parhaiten.

Tunnilla voidaan pitää esimerkiksi taukojumppaa, kisailla leikkimielisesti, pelata, leikkiä oppilaiden toiveleikkejä tai siirtää osa tuntiopetuksesta ulos.

— Liikunnan lisääminen ja istumisen tauottaminen pitkin koulupäivää ovat yhtä oleellisia tavoitteita, Eloranta sanoo.

Opettajan palkkaaminen on osa valtion tukemaa Liikkuva koulu -hanketta, jossa Luumäen koulut ovat olleet mukana lukuvuodesta 2013-2014 lähtien. Hankkeen tavoitteena on tarjota entistä viihtyisämpi koulupäivä, joka sisältää vähintään tunnin liikuntaa päivässä. Tärkeää on myös oppilaiden osallisuus, oppiminen ja istumisen vähentäminen.