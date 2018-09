Pesunkestävää politiikkaa

Uutisia seuranneet kansalaiset ovat huomanneet, että elämme taas suurten mullistusten aikaa. Näin ei ole pelkästään maailman mittakaavassa. Lähempänäkin, kuten maakuntatasolla, on odotettavissa merkittäviä muutoksia ja uudistuksia, mikäli pitkään valmisteltu sote-uudistus saadaan aikaan.

Mahdollisesti käydään maakuntavaalitkin reilun puolen vuoden kuluttua, samassa rytäkässä eduskunta- ja EU-vaalien kanssa.

Kymmeniä vuosia vireillä ollut Kuutostien parannushanke on saatu valmiiksi ja päätökseen jo joku aika sitten. Luumäeltä pääsee nyt lähtemään sujuvasti useaan suuntaan.

Kuntamme ohikin hurauttaa hetkessä, mikä ei ole pelkästään hyvä asia.

Kuinka suurista, liikkuvista henkilömääristä ainakin osa saataisiin ohjattua ja houkuteltua käyttämään kuntamme palveluita? Siinä riittää meillä kuntapäättäjilläkin miettimistä.

Taavetin keskustakin on myllerryksessä. Minultakin on kyselty: Miksi juuri valmiiksi saatuja rakennelmia, kuten lasten leikkipuisto, aletaan taas purkamaan? Rakennetaanko tilalle jotain uutta ja parempaa? Onko jossain paljon löysää rahaa, vai eikö asioita osata suunnitella pidemmällä tähtäimellä?

Siinä joutuu yksittäinen valtuutettu usein miettimään rooliaan valtiovallan, elinikeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ely) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), kuten monien muidenkin asioihin vaikuttavien tahojen keskellä.

Kuntatasolla tilanne on usein paljon samankaltainen kuin tavallisen kansalaisenkin kohdalla. Juuri, kun on luullut saaneensa jotain pysyvää valmiiksi ja asennoituu seesteiseen tulevaisuuteen, onkin kaikki alettava alusta, toisinaan jopa tyhjästä.

Yksilötasolla vaikkapa sairaus, ero puolisosta, työttömyys tai joku muu seikka saattavat hetkessä mullistaa koko elämän.

Taavetissa parannetaan nyt tiestöä niin, että kaikilla olisi kuntamme ykköstaajamassa helpompi ja turvallisempi liikkua. Teräväreunaiset kuopat ja muut routa- sekä kulumavauriot ovat olleetkin teidenkäyttäjien riesana jo pitkään. On tullut korjaamisen aika.

Eräs kuntamme vahvuus ja vakaan talouden kulmakivi on ollut yhteistyökykyisyys yli puoluerajojen. Meillä ei ole keskitytty riitelyyn ja valitusrulettien pyörittämiseen, vaan on pääsääntöisesti yritetty etsiä yhteistä säveltä. Toisinaan se on vaatinut voimakkaampia äänenpainoja sekä äänestyksiä.

Pienemmissäkään ryhmissä, joilla ei ole ylivaltaa käytettävissä, ei tarvitse luopua omista arvoista ja näkemyksistä, mutta yhteistyökykyä se vaatii.

Vaikka välillä pitää jopa purkaa ja paikata sekä suunnittelua tehostaa, on yhdessä tekemisen meininki kuitenkin tärkeintä. Sillä tavoin turvaamme parhaiten Luumäen pysymisen itsenäisenä kuntana jatkossakin. Onhan se tässäkin tapauksessa niin, että on parempi olla pienemmässä talossa isäntä tai emäntä kuin päästä suureen taloon rengiksi tai piiaksi.

Kirjoittaja on Luumäen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen (kok.).