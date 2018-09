Mitä haudalle saa viedä ja kuka poisti kukat?- lukijakirjoitus ja seurakunnan vastine

Minulle uusi asia on, että Taavetin hautausmaalla kastelusta täytyy maksaa erikseen. Mitäköhän maksaa?

Myös uusi asia on, että haudalle, jossa on seurakunnan istuttamat perennat, ei saa itse istuttaa kesäksi kukkia. Ne oli otettu pois. Ostamamme ja kastelemamme kauniit kukat.

Miksi? Kuka korvaa?

On se ihmeellistä, että seurakunta voi repiä kukat ylös! Vai onko varas käynyt?

Nyt ihan ulkopaikkakuntalaisena joudun kysymään, että saako kynttilöitä viedä haudalle ja minkälai-

sia, vai takavarikoidaanko nekin? Entä muistoesineet?

Asia on kyllä niin, että haudalta, jonka olemme lunastaneet, ei kukaan saa viedä mitään, ei edes Luumäen seurakunta.

Olenko saanut väärää informaatiota ”kukkavarkaasta”?

Seurakunta vastaa

Luumäen seurakunta tarjoaa haudanhoitoa joko kesäkukilla tai perennoilla.

Perennat ovat monivuotisia kasveja, jotka eivät kuki koko kesää. Kesäkukilla hoidon voi ottaa vuodeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Perennahoidot ovat viiden vuoden mittaisia.

Perennahoidossa seurakunta vastaa hoidon maksaneelle asiakkaalle perennojen istutuksesta, kastelusta, lannoituksesta ja muusta hoidosta, sekä haudan siisteydestä.

Perennat tarvitsevat tilaa kasvaakseen, jolloin samaan kukkapesään istutetut kesäkukat estävät perennojen hyvinvointia.

Jos asiakas itse lisää seurakunnan hoidossa olevalle haudalle esimerkiksi kukkia tai lannoitusta, emme enää voi vastata hoidon laadusta.

Leikkokukat ja kynttilät on hyvä tapa muistaa vainajia.

Kevätkirjeessä kerromme kesäkukkien istutusajan ja pyydämme asiakkaita noutamaan itse istut-

tamat kevätkukat sitä ennen pois, jos haluavat säästää ne. Istutuksen yhteydessä muut kukat poistetaan.

Mikäli omaiset haluavat itse istuttaa kukat, mutta kastelu tuottaa vaikeuksia, voi seurakunnalta ostaa kastelupalvelun. Se sisältää pelkän kastelun. Se ei sisällä lannoitusta, muuta kukkien hoitoa, eikä haudan siistimistä.

Toivomme, ettei haudoille tuoda sellaisia muistoesineitä, jotka haittaavat tai voivat vaurioitua hautaa hoidettaessa.

Hautakivet ja muut muistomerkit tulee hyväksyttää kirkkoneuvostolla.

Vastaamme mielellämme kaikkiin yksittäisiin kysymyksiin kirkkoherranvirastossa p. 044 504 5875.

Paula Honkala,

seurakuntamestari

Eija Mättö,

toimistosihteeri