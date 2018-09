Kirkonkylän koulu muuntautuu kodiksi – Janne Laine ja Anni Parkko haaveilevat pääsevänsä asumaan ehkä vuoden kuluttua

Neljäsataa neliömetriä tilaa kahdessa kerroksessa ja kaikki on tarkoitus remontoida omin voimin. Janne Laineella ja Anni Parkolla riittää puhdetöitä, ennen kuin vanha Kirkonkylän koulu on saatu asumiskelpoiseksi kodiksi. Vuonna 1927 rakennetun talon sisätiloista on jo purettu kaikki irtoava ja pikku hiljaa on päästy tekemään uutta. Lattiat on valettu ja ulkoseinät lisäeristetty.

– Alun perin olin ajatellut, että remontti kestää nelisen vuotta. Nyt arvio on jo pienentynyt puoleen, kaiken vapaa-aikansa rakennustöissä viettävä Laine sanoo.

Parkko on tehnyt rakennukselta löytöjä, joita pariskunta aikoo hyödyntää tavalla tai toisella sisustuksessa. Ensi kesänä päästään ulkovuoren kimppuun ja samalla nykyinen vaaleanpunainen värikin vaihtuu.

