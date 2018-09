Luumäellä vietetään hyvinvointiviikkoa

Kunnan järjestämää hyvinvointiviikkoa vietetään Luumäellä parhaillaan. Tapahtumassa on mukana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä paikkakunnalla toimivia yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita.

Viikko koostuu pääasiassa kaikille avoimista, maksuttomista tapahtumista Taavetissa, Jurvalassa ja Kotkaniemessä.

— Hyvinvointia käsitellään monipuolisesti, mielenkiintoista ja asiapitoista tietoa tarjoten, 3.—9. syyskuuta pidettävää viikkoa organisoiva Luumäen kunnan palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki sanoo.

Viikon tilaisuudet käsittelevät hyvinvoinnin eri osa-alueita, kuten unentarvetta, liikuntaa ja terveellistä ruokavaliota.

Tarjolla on muun muassa oman alansa asiantuntijoiden pitämiä hyvinvointiluentoja ilmaisen kahvitarjoilun kera, erilaisia fyysisiä testejä, pop-up-vohvelikahvila sekä hyvinvointi- ja luontotapahtuma.

Hyvinvointiteema näkyy myös Luumäen varhaiskasvatuksen, alakoulujen, kunnan työllistämisyksikön ja nuorisotoimen toiminnassa.

Työllistämisyksikkö pitää avoimet ovet keskiviikkona 5. syyskuuta.

Lindströmin pihalla Taavetin teollisuusalueella 6. syyskuuta järjestettävä tutustumistilaisuus alueen yritysten palveluihin on osa viikon tapahtumia.

Myös Kotkaniemessä on luumäkeläisille maksuton esittely tiistaina 4. syyskuuta.

Viikon ohjelma on koottu esitteeksi, jota on haettavissa Luumäen kirjastoista ja kunnantalon aulasta.