Mökkiläisen hellekesä

Syksy jo lähestyy ja sitä voi pohtia mielessään kuluneen kesän tuntoja. Päällimmäisenä mielessäni pyörii helle, joka viipyili täällä viikkoja. Tuo ihana lämpö, jota me ulkomailta haemme oli meidänkin ulottuvilla.

Aina, kun viilennystä kaipasi saattoi pistäytyä Kivijärven syleilyssä. Kesän kuumina päivinä palautui mieleeni nuoruusvuodet, kun teimme ulkotöitä eikä silloin ollut pakkasrajaa, vaan painettiin töitä pakkasen ollessa Kainuun korpimailla lähellä neljääkymmentä.

Nyt arvostan lämpimiä kesäpäiviä. Tosin maatalous kärsi kuivuudesta ja se on harmi, sillä omavaraisuus elintarvikkeissa on ykkösjuttu. Pihapiiri on luontoutunut eikä maanpinnan matala pikku kasvisto taikka sammaleet helteestäkään juuri kärsi.

Makukin näytti olevan vielä tallella, kun aamukasteella usein pikku pupu tuota pienten kasvien kirjoa pureskeli. En tiedä, minkä nimisiä kasveja pihalla kasvaa ja uusiakin esiin tulee. Omat hoidetut kukat ja muut kasvit saivat vettä järvestä.

Ikää kun tulee, niin jokaiselle jotain vaivaa liepeisiin liimautuu. Astma on vaivannut minua ja vaatinut säännöllistä lääkintää 40 vuotta. Onpa tuota pärjäilty, vaikka ajoittain niin sanottu pahenemisvaihe on tuonut ongelmia.

Alkukesästä tuo muutaman vuoden tauon jälkeen iski voimalla. Kiitos Luumäen hyvinvointikeskuksen lääkärien ja ammattinsa osaavien hoitajien tilanne saatiin taas hallintaan.

Tuota miellyttävän käytöksen ja ystävällisyyden omaavaa työyhteisöä muistellessa tulee mieleen, että mitä sotea tässä tarvitaan, kun kehitys kulkee hyvin eteenpäin näin paikallisinkin konstein.

Svinhufvudin kotimuseo tuli katsastettua ja hienoa jälkeä on tehty. Pihapiiristä on poistettu navetta, vaikka se jos mikä olisi kuvastanut tuon ajan tapoja ja henkeä.

Toivotan menestystä, ja hyvin ovat ihmiset siellä vierailleetkin, vaikka museot eivät enää suuria matkailijamääriä keräile. Viereinen sota-ajan linnoitusketju on näköjään myös kiinnostava, sillä kun siellä on jälkikasvun kanssa koluttu muutaman kerran tänä kesänä, niin väkeä on ollut paljonkin samalla asialla.

Vallijamit olivat tänä kesänä mielestäni enemmän jazz-henkiset kuin aiempina vuosina. Etenkin konsertin loppupuolella upeat solistit Sonja Lumme ja Mikael Konttinen sekä orkesterikin saivat mielestäni hengen päälle ja esitys saikin lisää potkua. Sonja on tunnettu jazz-taituri, mutta Mikael Konttisen ohjelmavalinta oli jopa parempi.

Syksy tekee tuloaan ja uudet kuviot Hesassa odottaa. Mieluisina muistan nämä tutut tantereet ja hellekesän.

Kirjoittaja on Luumäen vapaa-ajan asukas.