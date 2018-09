Luumäkeläisvarsasta kasvoi Camilla Vihannon käsissä huippujuoksija

Varsalla oli vähän vinot jalat, mutta se ei haitannut nuorta luumäkeläistä hevosharrastajaa, Camilla Vihantoa, jolle varsan kasvattaja Päivi Pukki oli antanut mahdollisuuden valita isäoriinkin.

Vihanto on valmentanut omaa Juiseriaan raviradoille nyt seitsemän vuotta hellittämättömällä tahdonvoimalla ja uskonut hevosensa kykyihin. Nyt muidenkin on uskottava, sillä Juiseri on noussut maan suomenhevosravurien kärkikaartiin. Viimeksi se vei ravikuningas Köppisen päänahan tämän omimmalla matkalla, 4 000 metrillä.

