Marika Huomolin Teatteri Imatran näyttelijäksi

Marika Huomolin on aloittanut näyttelijänä Teatteri Imatrassa. Hän sijaistaa näyttelijä Hanna Kaskelaa vuoden 2019 loppuun.

31-vuotias Huomolin on kotoisin Luumäeltä. Hän toimi lukioaikoinaan aktiivisesti nuorisoteatterissa ja Luumäen elävän musiikin yhdistys Luumussa. Huomolin on myös ollut kauneimmat joululaulut-tapahtuman vakiosolistikaartia.

Hän on opiskellut Lahden Ammattikorkeakoulussa musiikkiteatterilinjalla, pop/jazz-laulua Kymen Konservatoriossa sekä laulunopettajaksi Complete Vocal Instituutissa Kööpenhaminassa.

Huomolin on vieraillut Turun ja Kotkan kaupunginteattereissa, Samppalinnan kesäteatterissa useassa produktiossa, kiertävässä Time Travel -musiikkikabareessa sekä viimeisen 10 vuoden aikana laulajana lukuisissa eri kevyen musiikin kokoonpanoissa.