Kuntalainen kaipaa tietoja tietöistä

Tietyöt herättävät aina monenlaisia tunteita eikä Luumäki tee sääntöön poikkeusta.

Kysyimme verkkokyselyssä Luumäen Lehden lukijoilta viime viikolla, häiritsevätkö Taavetin tori- ja tieremontit. Enemmistö, 60 prosenttia, vastasi myöntävästi. Kommentteja kyselyyn saatiin enemmän kuin pitkään aikaan. Kommenteissa sävy vaihteli hyvinkin positiivisesta varsin kriittiseen.

Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että tietöistä ja isommista remonteista on kuntalaisille aina jonkinlaista harmia. Tiet saattavat olla poikki tai jokin palvelu saavuttamattomissa. Meteliltäkään ei voi välttyä. Yleensä haitta on vain väliaikaista.

Vanhan korjaaminen tai uuden rakentaminen on merkki kehityksestä. Siis halusta parantaa pienemmän tai isomman joukon elinoloja. Ajoittaiset poikkeusjärjestelyt ovat se hinta, joka edellä mainitusta pitää maksaa.

Kunnallisissa hankkeissa korostuvat työn tilaajan ja toteuttajan tiedotusvastuu. Varsinkin tietöissä kuntalaisille ja muille tienkäyttäjille on kerrottava etukäteen töiden kesto, vaikutukset ja väliaikaisratkaisut. Eli siis yksinkertaisimmillaan: mitä tehdään, missä, milloin ja miten esimerkiksi tutun työ- tai koulumatkan reitti muuttuu.

Olennaista on myös perustella kulloinenkin hanke. Eli miksi jotain tehdään. Kuntalaisia kiinnostaa luonnollisesti sekin, ettei tietä kaiveta auki vain kaivamisen ilosta. Maksetuista veroista kun odotetaan saatavan erinäisiä hyötyjä.