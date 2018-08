Pujo kukki normaalisti helteestä huolimatta

Päättymässä olevaa siitepölykautta leimasivat erikoiset säät. Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin mukaan alkukevään koleudessa lepän kukinta venähti huhtikuun puoliväliin ja oli 2000-luvun heikoimpia.

Ennätyslämmin toukokuu puolestaan tiivisti myöhässä alkaneen koivun kukinnan pariin viikkoon. Heinäkausi jäi keskikesän kuivuudessa ja kuumuudessa vähäpölyiseksi.

Pujon kukinta puolestaan eteni tavalliseen tahtiin heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Sen siitepölykauden huippupäivät osuivat vasta elokuun toiselle viikolle ja runsaspölyisiä päiviä kertyi keskivertokesän verran.

Asutuksen tuntumassa viihtyvä pujo on Euroopan yleisin marunalaji ja siten suvun merkittävin allergiakasvi. Ihotesteissä noin joka kolmas siitepölylle allerginen reagoi pujoon.

Marunoiden allergeenit muistuttavat toisiaan, joten ristiallergia on yleistä. Monet pujoallergikot voivat saada oireita myös päivänkakkaran ja voikukkien siitepölystä.

Pujo on hyvin paikallinen allergiahaitta, sillä kasvustojen lähellä siitepölypitoisuudet ovat suurimmillaan.

Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin mittauspiste Imatrankoskella kuuluu koko maan kattavaan siitepölyjen seurantaverkkoon, johon kuuluu koko maassa yhteensä yhdeksän keräyspaikkakuntaa.

Siitepölynäytteitä otetaan jatkuvatoimisilla keräimillä, joilla määritetään jokaisen vuorokauden keskipitoisuus.