Maalta kaupunkiin

Kun kaupunki on vasta heräämässä ja sen asukkaat vielä vaitonaisia, voi tuntea jonkin suuren alkavan. Ei voi olla täysin varma, mitä mahtavaa ja valtavaa päivä tuo tullessaan, mutta jotakin suurta se on varmasti.

Näkemäni kaupungin kansalaiset herättävät minussa monia tunteita. Ihailen tärkeitä ja kiireisiä ihmisiä — heitä, jotka heräävät ennen aurinkoa ja pukeutuvat suoriin housuihin ja jakkuun. Heidät tunnistaa ripeistä ja määrätietoisista askeleista.

Tämän hetkinen huolenaiheeni on koululaiset, jotka ovat niin pieniä, että koulureppunsakin ovat suurempia. He näyttävät niin neuvottomilta keskellä jalankulkijoiden massaa.

Minua ärsyttävät ikäiseni tai kauhukseni jopa nuoremmat yksilöt, jotka sytyttävät tupakan kokemattomilla käsillään.

Säälin kerjäläisnaisia, jotka kyhjöttävät nurkilla surkean näköisinä. Heitä on kaikkialla, he seuraavat joka puolelle ja kantavat mukanaan huonon omatunnon ilmapiiriä.

Junassa tapaa jos jonkinlaista porukkaa, mutta metrossa puhutaan jo eri kansasta. Välillä ihmiset ovat niin erikoisia, että tunnen sydämeni sykkivän painavammin.

On sellaisia, joita kohtaan tunnen sääliä, ja sellaisia, joita en voi sietää. Ensimmäiset ovat menettäneet elämänsä hallinnan ja eksyneet suuren kaupungin vilinässä. He ovat niitä, jotka tuijottavat passiivisesti tyhjyyteen, tai niitä, jotka kinuavat aktiivisesti kolikoita.

Ja sitten on ne toiset, ne iljettävät ja ällöttävät, jotka luovat epämiellyttäviä silmäyksiä. Heitä on onneksi harvassa, ja osaan kohdella heitä kylmyydellä.

Kaupunkilainen on osa kasvavaa ja muuttuvaa virtaa. Hän ei ole koskaan yksin, ja hän on aina yksin. Tuntemattomien seurassa on sekä ihmisten ympäröimä että kovin pieni ja yksinäinen.

Toista on maalla. Kaikki tuntevat toisensa ja auttavat toisiaan. Ihmiset ovat hiljaisia, lämpimiä ja aidosti kiinnostuneita.

Tunnen kuitenkin olevani kaupunki-ihminen. Nautin elämästä ympärilläni, vaikka olenkin osa sitä vain vilisevän hetken — kaupunkilainen kun on aina kiireinen. Näen, koen ja opin mielettömästi heiltä, jotka sattuvat matkani varrelle.

Kaupungissa on kaikkea, ja se kaikki on lähellä.

Mutta onhan kaupunkielämä uuvuttavaa. Mitä vain voi tapahtua milloin vain, joten koko ajan on oltava hereillä. Kotiin palatessani olen niin kylläinen kaikesta näkemästäni, että voisin viettää tovin yksin hiljaisuudessa sen kummempia ajattelematta.

Kunpa olisinkin metsässä tai pellolla tai Kivijärven rannalla. Rauhaa saa hakea kaupungin porttien ulkopuolelta.

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen lukiolainen.