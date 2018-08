Alokas oppii pian itsestÃ¤Ã¤n

Kutsunnat ovat käynnissä Länsi-Saimaan alueella kuluvalla viikolla.

Kierros alkoi tiistaina Taipalsaarelta, eilen oltiin Savitaipaleella ja tänään Lemillä, missä yhteiskutsuntoihin osallistuu myös 29 luumäkeläistä kutsunnanalaista.

Palveluskelpoisiksi todettavilla nuorilla miehillä on edessä väliaikainen, mutta merkittävä elämänmuutos tulevien kolmen vuoden aikana. Vaikka se hiukan imelältä kuulostaakin, uusia alokkaita odottaa eräänlainen matka omaan itseen.

Varusmiespalveluksessa korostuu luonnollisesti sotilaallinen koulutus, mutta paljolti kyse on myös elämäntaitojen opettelusta.

Yksi osa sitä on sosiaalisuus. Oletettavasti tuvat täytetään edelleen aakkosjärjestyksessä. Koskaan ei siis tiedä, kuka samassa kerrospunkassa nukkuu. On siis pystyttävä tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Pidemmillä metsäleireillä, kun paine kasvaa ja väsy painaa, kunkin yhteistyökyvyt pääsevät todelliseen testiin.

Yhtä lailla selvää on, että auktoriteetteja on tarpeen opetella kunnioittamaan, jos se ei vielä ota sujuakseen. Armeija kun ei ole demokratia. Vanhat totuudet tulevat myös tutuiksi: aina on kiire jonottamaan eikä sellaista tarvitse osata, mitä ei ole opetettu.

Lisäksi osa alokkaista saattaa löytää edestään aivan ruohonjuuritason haasteita: sängyn petaamista, kelin mukaan vaatteiden valitsemista ja aikaisin heräämistä. Kaikilta nämä eivät suinkaan tule selkäytimestä.