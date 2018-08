Toisenlainen kesä on jättänyt jäljen sydämeen

Olen aina väittänyt olevani kaupunkilainen. Vaikka maalla nyt asunkin, ei kaupunkilaisuutta saa minusta pois. Samoin olen aina väittänyt, että en pidä kesästä vuodenaikana, vaan mielestäni voisi olla ainainen kevät, että sitten kun omenapuut ovat kukkineet, on kaikki hyvä jo mennyt.

Nyt olen huomannut, että en enää kaipaa kaupunkiin ja että kesä onkin ihana vuodenaika. En tiedä, mikä on saanut tämän muutoksen aikaan minussa. Varmasti osuutensa on ollut metsämansikoilla pihatien varressa, viljapeltojen ihastelemisella ja iltauinneilla Kivijärvessä.

Tänä kesänä olen usein palannut lapsuusmuistoihin mummoloihin Kainuun korpeen vaarojen maisemiin. Lapsuuden kesien muistot liittyvät heinätöihin, lehmien ajoon laitumelta iltalypsylle navettaan, ja myymäläautolla käymiseen — muistan vieläkin miltä tuntui kävellä hiekkatietä auringon paahteessa ukin vierellä ostamaan jäätelöä. Varmasti jäätelökin oli hieno juttu, mutta pienelle tytölle oli tärkeämpää olla yhdessä ukin kanssa ja pysähtyä välillä ihastelemaan perhosia tai ihmettelemään muurahaisten valtatietä.

Muistan lukuisat uintireissut, jolloin rannalle otettiin mukaan eväät, viltit ja mato-onget. Niin, ja ne siskonpedit, joihin meidät serkukset laitettiin nukkumaan mummon kanssa samaan kamariin.

Kesät olivat joutilaita ja huolettomuutta tulvillaan, aika oli pysähtynyt ja kesä oli ikuinen.

Kypsyvien omenoiden tuoksu on tavoittanut minut jo monena iltana kertoen siitä, että tämä kesäparatiisi ei jatkukaan ikuisesti. Olen yllättynyt tästä!

Tämä kesä on jatkunut jo niin kauan, että en edes osaa sanoa, miten kauan on ollut lämmintä ja kesäistä. Olen tänä kesänä ajatellut, että eilinen on mennyt, huomista ei vielä ole, on vain tämä päivä ja tämä hetki. Olen elänyt tässä ja nyt, pohtien, että ken onnen löytää tästä päivästä, saa olla onnellinen ja kiitollinen.

Tänä kesänä olen saavuttanut jotain sellaista tuttua ja rakasta, jolle minulla ei ole sanoja, mutta joka muistuttaa minua niistä ikuisesti kestävistä lapsuuden kesäpäivistä.

Mutta niin kai se elämässä on. Jotkut asiat tekevät niin syvän jäljen sydämeen, että sanoja ei riitä eikä ehkä olekaan, vaan kyyneleet ja pala kurkussa kertovat enemmän.

Jotkut aikakaudet päättyvät, että jokin toinen voisi alkaa.

Kaikkea ei voi pitää, koska silloin mitään uutta ei mahtuisi. Olen siis kuitenkin valmis jättämään kesän taakse ja siirtymään kohti pimeneviä iltoja ja kirpeän raikkaita aamuja, kohti syksyä.

Luotan tulevaisuuteen ja odotan, mitä hyvää se tuo tullessaan.

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan kappalainen.