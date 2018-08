Maatalouden kehittÃ¤misrahat jaossa

Luumäen kunnan myöntämät maatalouden kehittämisrahat ovat haettavissa. Kunnanhallitus on päättänyt, että rahaa myönnetään tänä vuonna hukkakauran kemialliseen torjuntaan, sukupolvenvaihdossuunnitelmien laatimiseen ja tilan maksuvalmiussuunnitelmien toteuttamiseen.

Talousarvioon on kehittämisrahoille varattu 10 000 euron määräraha. Kehittämisrahaa on saatavissa kuhunkin kohteeseen toteutuneiden kustannusten osalta 50 prosenttia, mikäli raha riittää. Määrärahan ylittyessä avustusprosentteja voidaan pienentää.

Kehittämisrahaa haetaan Luumäen kunnanvirastosta erillisellä lomakkeella 23. marraskuuta mennessä.

Viime vuonna kehittämisrahaa käytettiin 9 389 euroa hukkakauran kemialliseen torjuntaan ja 602 euroa sukupolvenvaihdossuunnitelmien tekemiseen. Maksuvalmissuunnitelmien tekoon rahaa ei käytetty viime vuonna yhtään.