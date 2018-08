Emme ole kaikki samanlaisia – tyÃ¶yhteisÃ¶ koostuu yksilÃ¶istÃ¤

Kahvihetki työpaikalla paljastaa hyvin, mistä yleisesti koostuu työyhteisö: monista yksilöistä, monista eri näkökulmista ja vakaumuksista, tavoista, vahvuuksista ja heikkouksista.

Tämä moninaisuus on jokaisen organisaation sekä suuri etu että myös jatkuva haaste.

Yhteiset pelisäännöt ja samasta köydestä vetäminen ovat onnistuneen tiimityön kulmakiviä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme kaikki samanlaisia. Liioiteltu, teennäinen ja epärealistinen tiimihenki voi rajoittaa merkittävästi työntekijän persoonallisuutta ja heikentää inhimillisyyttä.

Samankaltaisia vaikutuksia syntyy myös silloin, kun ohjeista tehdään kiveen hakattuja sääntöjä.

Monissa tilanteissa nämä säännöt eivät valitettavasti varmista tuotteen tai palvelun hyvää laatua, vaan päinvastoin johtavat työntekijöiden kapeaan putkikatseeseen ja sen mukaiseen puolihuolimatomaan toimintaan.

Työntekijän vapaus on silloin pois ja samalla yleensä myös hänen vahvuutensa, suuri osa hänen ammatillisesta osaamisestaan ja hänen kykynsä tehdä tiimityötä.

Lopussa kyse ei ole enää pelkästään tiimistä tai työyhteisön ilmapiiristä, vaan ennen kaikkea lopputuotteesta, asiakkaan, potilaan tai autettavan tyytyväisyydestä ja menestymisestä.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat perustavanlaatuinen osa organisaation palvelun laatua ja menestystä ylipäätään. Toisaalta, kyseessä on jokaisen työntekijän oma hyvin henkilökohtainen asia ja myös hänen velvollisuutensa. Toisaalta, hyvän ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen on koko organisaation tehtävä.

Työntekijän työhyvinvointi rakentuu esimerkiksi siitä, että hän järjestää oman yksityisen elämänsä, huolehtii omasta terveydestään ja asettaa omat henkilökohtaiset rajansa.

Yhtä lailla siihen kuuluu työntekijän oman persoonallisuuden kohtuullinen ja työpaikkaan sopiva avautuminen.

Organisaation puolesta työhyvinvoinnin rakentamiseen kuuluu muun muassa tiimijäsenten työotteiden, kohtaamistapojen ja eri näkökulmien kunnioittaminen. Näin varmistetaan, että syntyy tervettä yhteistyötä, jossa inhimillisen moninaisuuden voima vaikuttaa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Tiimityö ei ole kapea polku vaan leveä tie, jossa jokaiselle on tilaa, jokainen voi tarpeensa mukaan hidastua tai kiihtyä, ohittaa muita tai pysähtyä hetkeksi.

Pääasia on, että tiimi on menossa samaan suuntaan tähdäten yhteisiin tavoitteisiin. Sillä lailla työnilo säilyy, palvelu sujuu ja asiakkaat kiittävät.

Kirjoittaja on kouluttaja ja kehonkielen asiantuntija.