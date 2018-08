SinilevÃ¤kukinnot ovat vÃ¤hentyneet – KivijÃ¤rveltÃ¤ ei ole ilmoitettu havaintoja koko kesÃ¤nÃ¤

Kaakkois-Suomessa valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikoilla on havaittu sinilevää vain harvakseltaan. Luumäen puolella Kivijärvessä ei ole virallista havaintopaikkaa, mutta myöskään kansalaiset eivät ole ilmoittaneet Kivijärvestä sinilevähavaintoja koko kesänä. Levää ei ole havaittu myöskään Lemin Kuuksenenselän virallisessa havaintopaikassa.

Kivijärvessä on useamman kesäasukkaan havaintojen mukaan kuitenkin ollut kesän aikana monin paikoin rantaan ajelehtineita levälauttoja.

Runsaasti sinilevää on esiintynyt viimeksi kuluneen viikon aikana Kaakkois-Suomessa vain Iitin Sääskjärvellä ja Suomenlahdessa Haapasaaren itäisellä rannikkoalueella. Lämpimästä säästä huolimatta molemmissa havaintopaikoissa sinilevän määrä on hieman vähentynyt edellisviikosta. Myös Virolahden rannikkoalueella sinilevän määrä on vähentynyt. Kotkan rannikkoalueella on puolestaan havaittu ensimmäistä kertaa tänä kesänä hieman sinilevää.

Järvivedet ovat tavanomaista lämpimiä, ja esimerkiksi Saimaassa Lauritsalan mittauspisteessä pintaveden lämpötila on noussut 24 asteeseen. Järvien vedenkorkeudet ovat Kaakkois-Suomessa lähellä keskimääräistä tasoa.

Sinilevätilanne voi muuttua nopeasti ja vaihdella järven eri osissa. Maria Lehtikunnas Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ely) kehottaakin tarkkailemaan oman rannan levätilannetta.

– Jos vedessä on silmin havaittavissa määrin sinilevää, sen käyttöä on syytä rajoittaa. Haitallisinta sinileväinen vesi on nieltynä sekä löylyvetenä. Lapsia tai lemmikkieläimiä ei tulisi päästää runsasleväiseen veteen uimaan tai leikkimään, Lehtikunnas neuvoo.

Yleisimpiä sinilevämyrkyistä aiheutuvia oireita ovat uimareilla iho-oireet. Muita mahdollisia sinilevistä johtuvia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, kuumeilu, heikotus, silmien kirvely ja tukkoisuus. Sinilevämyrkytystä epäiltäessä lisätietoa saa Myrkytystietokeskuksesta. Lemmikkieläimiä koskevissa tapauksissa tulee olla yhteydessä alueen eläinlääkäriin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen voi ilmoittaa levähavaintoja numeroon 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Järvi-Meriwikiin voi kuka tahansa ilmoittaa levähavaintoja Havaintolähetti-palvelun kautta, ja älypuhelimiin on saatavilla myös Havaintolähetti-sovellus.