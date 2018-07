Siirtolaiskriisissä askel oikeaan suuntaan

”Merkelin CDU ja Seehoferin CSU pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että Saksan Itävallan vastaiselta rajalta tavoitetut, jo jonkin toisen EU-maan turvapaikanhakijoiksi rekisteröidyt turvapaikanhakijat siirretään suoraan Baijerissa sijaitseviin transit-keskuksiin, joissa turvapaikkaprosessi käsitellään nopeutetusti.

Prosessin aikana vastaanottokeskuksesta ei voi poistua, ja niistä tulijat palautetaan suoraan ensimmäisiin tulomaihinsa.”

Näin tietää Helsingin Sanomat.

Siinä tiivistetysti Saksan kahden sisarpuolueen välinen yhteisymmärrys. Se kertoo siitä, että arjen tosiasioiden ymmärtäminen on lisääntynyt ja sinisilmäinen idealismi on jäämässä taka-alalle.

Pikkuhiljaa askel askeleelta on siirrytty kohti ongelman ratkaisua. Eurooppa on orbanisoitunut. Silti vielä tärkein askel on ottamatta.

Tuo askel on rikollisliigojen ja ”avustusjärjestöjen” yhteistyön estäminen. En ymmärrä mitenkään, että ihmiset päästetään merikelvottomilla vehkeillä merelle. Tuhansia ihmisiä on hukkunut turhaan.

EU:lta löytyisi tarvittaessa resursseja estää hengenvaarallinen toiminta. Se tapahtuisi yksinkertaisesti tehostamalla Afrikan rannikon valvontaa ja estämällä merelle pääsy. Se ei olisi kovinkaan vaikeaa, jos vain olisi tahtoa tehdä niin.

Siirtolaiset pitäisi koota esimerkiksi Libyaan leireille, joissa heille tarjottaisiin kohtuullisen hyvät elinolot. Sieltä he ajanoloon voisivat palata takaisin kotiin.

Kun tieto Eurooppaan pääsyn estymisestä kiirii lähtöalueille, se tehokkaasti estää halukkuuden läh-

teä yrittämään merenylitystä.

Näin siirtolaiskriisiin tulisi luonnollinen loppu.

Kirjoittaja on eläkeläinen (ps.) Savitaipaleelta.