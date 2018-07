HyvÃ¤ Suomi!

Olen lomaillut jo alun kolmatta viikkoa ja ei tämä hullummalta vaikuta. Kelejäkään ei voi moittia; eilen mökkirannan laiturinnokassa, noin 70 senttimetrin syvyydessä vesimittari näytti + 27 C. Samaan aikaan varjossa sijaitseva, tosin aiemmin auringon lämmittämää seinää vasten ollut lämpömittari näytti + 35 C. Mutta oikeastikin tuolloin taisi olla noin 30 astetta.

Ajatukset ja myötätunto ovat tietty kuitenkin kaikkien juuri nyt työssä olevien puolella. Nyt en ole kateellinen edes asfalttimiehille, vaikka tiedänkin heidän kääntävän naisväen katseita puoleensa.

Ja sen verran kerkesin tarttua niin mottorisahaan kuin raivaussahaankin alkulomalla — kun lämpötilat vielä olivat kymmenkunta astetta tämänhetkistä maltillisemmat, että nostan kyllä hattua ja kumarran syvään myös kaikille metsureille ja miksei kaikille muillekin raskasta työtä Luojan kelien armoilla tekeville.

Jos ei ole liian kylmää ja/tai märkää, niin sitten on tukahduttavan kuumaa. Keskimäärin siis oikein hyvät työkelit.

Mukavasti on loma sujunut sikälikin, että näille viikoille on sattunut paljon hyviä uutisia.

Alkuloma meni jännittäessä thaimaalaispoikien pelastusoperaatiota.

Vaikka tässä maailmassa tapahtuu karmeita asioita päivittäin milloin milläkin kolkalla, niin heti siitä asti, kun kaikki pojat yhdeksän päivää katoamisen jälkeen lopulta paikallistettiin ja löydettiin elossa, ja vieläpä hämmästyttävän hyvässä kunnossa, tuli itsellekin se ajatus, että nyt heidät kyllä täytyy saada sieltä elävinä pois. Ja niin tuntui tulleen koko maailmalle. Meillä on siis vielä toivoa.

Ja sitten kun pelastusoperaatiossa ilmeisen merkittävässä roolissa oli suomalaissukel-

taja Mikko Paasi, niin kyllähän sekin tuntui hyvältä.

Suomi ja Helsinki olivat maanantaina koko maailman keskiössä, kun suurvaltojen presidentit Trump ja Putin neuvottelivat pari tuntia presidentinlinnassa.

Näillä tiedoin mitään erityisen merkittävää lähentymistä ei maiden viileissä väleissä tapahtunut, mutta ihan hyvä, että kuitenkin diskuteerasivat ja ennen kaikkea hyvä, että Suomi sai tuon rupatteluhetken isännöidä.

Ei mikään vähäinen ponnistus saada hoidettua parissa viikossa, vieläpä kesken kesälomakauden, tuollaisen tapahtuman megalomaaniset järjestelyt.

Näillä tiedoin Suomi-kuva kirkastui maailmalla. Luultavasti parempaa hintalaatusuhdetta ei olisi saatavissa millään muulla tavoin kuin olemalla vieraanvarainen puolitoistatuhatpäiselle mediaväelle, joista suuri osa edusti maailman suurimpia tiedotusalan toimijoita.

Hyvä Suomi!

Kirjoittaja on MHY Kaakon toiminnanjohtaja.