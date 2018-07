EnsimmÃ¤iset thaimaalaiset marjanpoimijat saapuivat tÃ¤nÃ¤Ã¤n LuumÃ¤elle

Marjanjalostusyritys Kiantama Oy tuo tänä kesänä Luumäelle noin 300 thaimaalaista marjanpoimijaa. Heistä ensimmäiset saapuivat majoituspaikkaansa Taavetin lomakylään tänään.

Metsämarjojen poimijoille järjestetään asialliset majoitusolosuhteet, työvälineet ja kulkuneuvot. Kiantaman mukaan suurin osa poimijoista on kokeneita marjastajia, jotka ovat olleet Suomessa aiemminkin metsämarjoja poimimassa.

– Kiantaman poimijat ovat saaneet perusteellisen koulutuksen jokamiehenoikeuksista, marjanpoimintaan liittyvistä käytännöistä ja hygieniasta sekä Suomen olosuhteista ja poimintasäännöistä. Heidät on myös opastettu keräämään roskat luonnosta, myös muiden jättämät, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Toimitusjohtaja Vernu Vasunta painottaa, että jos alueen asukkaat havaitsevat Kiantaman poimijoiden toiminnassa epäkohtia, niistä voi ilmoittaa suoraan poimijoiden autoihin merkittyyn päivystävään puhelinnumeroon.

– Silloin tehdään korjausliike, Vasunta sanoo.

Ilmoitusta tehdessä on hyvä ilmoittaa myös poimijoiden käyttämän auton rekisterinumero tai auton kyljestä löytyvä tunnistenumero, jotta viesti voidaan välittää oikealle taholle.

Kiantama Oy on laatinut vastuullisuusohjelman ISO 26000 -ohjeistuksen mukaan. Kiantama on sitoutunut myös marja-alan aiesopimuksen (TEM 1.2.2018) noudattamiseen. Tavoitteena on myös edistää marja-alan vastuullisuuskäytäntöjä.