Lomaillaan lÃ¤hellÃ¤

Kun kurkipariskunta toimittaa kukon virkaa aamuisin kotipellolla ja kaulushaikaran kumea pullonpuhallusääni kantautuu kesäiltana kotiterassille lähijärveltä ilta-auringon värjätessä taivaanrannan punaisen eri sävyihin. Silloin on kesä.

Toukokuussa juostaan kilpaa luonnon kanssa. Mitä hienoimmat ilmat ja kauneimmat kesäpäivät, sitä kiireisempää meillä täällä maalla on. Työpäivät ovat pitkiä ja hikisiä. Kesäkuukausina säätilojen tarkkailulla on ihan eri merkitys kuin lomasään seuraamisella. Se määrittelee läpi kesän työjärjestyksen ja mahdolliset vapaahetket.

Koska maaseutuyrittäjät eivät kesäaikana ehdi varsinaisia lomapäiviä viettämään, tulee heidän kuitenkin huolehtia riittävästä levosta ja jaksamisesta myös kiireisimpinä hetkinä. Lähimatkailu onkin oiva tapa saada kesään myös pieniä luksuslomahetkiä, virkistää mieltä lähialueiden tapahtumissa.

Mitä sitten lomalla tekisi? Kesälomakausi on nyt Suomessa vilkkaimmillaan. Lomalla jokaisella on lupa toteuttaa omia haaveita ja unelmia. Toiselle se on rentouttava hetki kirjojen äärellä, toinen taas suuntaa mökilleen rakennusprojekti mielessään, yksi pakkaa perheensä autoon ja lähtee kiertelemään Suomen maata.

Joku voi nauttia hiljaisuudesta ja rauhallisesta elosta heinänkorsi suussa mökkilaiturilla maaten, katsellen kumpupilviä ja unelmoiden jostain muusta. Pääasia, että loma tuntuu lomalta ja se on rentouttava, oli se sitten pitkä tai lyhyempi lomahetki. Hetki irti arjesta.

Suomen kesä on alun kuivuuden jälkeen tänäkin vuonna paitsi vehreä, niin myös hyvin vireä. Onneksi tapahtumia ja tekemistä löytyy läheltäkin. Kesälomalla ei ole pakko matkustaa niin sanotusti merta edemmäs kalaan. Näin välttyy samalla matkaväsymykseltä.

Mitäpä, jos tarkastelisit tällä kertaa lähinurkkien tapahtumien tarjontaa? Ottaisit tavoitteeksi tutustua pariin kolmeen upeaan kohteeseen joko täällä Etelä-Karjalan alueella tai sitä ympäröivien kuntien sekä kaupunkien alueella. Olisit vähän niin kuin turistina omassa tai naapurikunnassa. Huomata, mitä lähistöllä on tarjolla: nähdä, tehdä ja kokea.

Matkustus on luksusta, mutta luksusta voi olla yhtä hyvin sekin, että lomailee ja matkustelee lähellä olevissa kohteissa. Katsoa ympärilleen, miten upeaa lähellä voikaan olla.

Valitse kohde vaikka lapsuusmuistosta, palaa sinne omien lasten tai kumppanisi kanssa. Tai päätä tutustua johonkin, missä et ole koskaan aikaisemmin käynyt, jotain ihan erilaista mihin olet tottunut.

Voit myös selata alueen tapahtumatarjontaa netistä tai kesälehdistä. Mutta pääasia, että olet utelias sekä ennakkoluuloton ja nautit siitä, mitä päätätkään lomallasi tehdä. Niillä muistoilla jaksaa virkistyneenä ja energisenä palata taas arkeen ja vaikka haaveilemaan seuraavasta lomasta.

Elämyksellisiä ja rentouttavia kesälomapäiviä kaikille! Ja menestystä lähialueen yrittäjien matkailukesään.

Kirjoittaja on Luumäen kunnanhallituksen puheenjohtaja.