Luumäellä on edessä suuret haasteet

Asukasluvun ja huoltosuhteen kehitys, lähipalvelujen turvaaminen ja talouden hyvä ylläpitäminen. Siinä keskeisimpiä asioita, joista meidän tulee olla huolissamme.

Kaikki asiat eivät ole meistä itsestämme kiinni, mutta moneen asiaan voimme vaikuttaa toimimalla ajoissa hyvän valmistelun pohjalta.

Huoli sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta tulevaisuudessa Luumäellä on suuri, kun seuraa, mihin vaikeuksiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on ajautumassa osin omasta syystään ja osin ulkopuolisesta asioiden kehityksestä maakuntauudistuksen kynnyksellä.

Luumäen tulee nyt välittömästi neuvotella Eksoten ja yksityisten sote-palvelujen tarjoajien kanssa niin, että Luumäellä säilyvät vähintään nykyiset lähipalvelut, ja että kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt eivät jää tyhjilleen.

Vaikkakin Eksote on tehnyt hyvää työtä, onneksi emme ole yksistään Eksoten varassa emmekä ole riippuvaisia Lappeenrannan sanelupolitiikasta, mutta meidän on toimittava ripeästi. Meillä on esimerkkejä Luumäellä siitä, miten päätöksentekoa viivyttämällä voidaan menettää suuria hyötyjä, esimerkkeinä kouluverkkouudistus ja Luumäen Energian perustaminen.

Yhteistyö päätöksenteossa on valttia, kuten kunnanvaltuuston puheenjohtaja kirjoitti, mutta se ei saa tarkoittaa sanelupolitiikkaa eikä ideologiasta luopumista, vaan yhteistyön tulee olla aitoa ja alkaa kuntavaalien tuloksen perusteella tehtävästä luottamismiespaikkojen jaosta.

Olen ollut mukana kolmissa kuntavaaleissa ja niitä seuranneissa neuvotteluissa, ja on pakko todeta, ettei niissä ole noudatettu aitoa yhteistyötä.

Lopuksi on todettava, että jos jossakin Luumäen kunta on toiminut ajoissa, niin veroäyrin korottamisessa ja mielestäni virheellisesti.

Viimeisin veroäyrin korotus oli turha ja hätiköity päätös, mikä on jo nyt puolen vuoden jälkeen nähtävissä. Näin ei ainakaan houkutella uusia asukkaita Luumäelle, vaan moni nykyisistäkin asukkaista lähtisi, jos saisi asuntonsa myytyä.

Hyvää kesää.

Kirjoittaja on kokoomuksen kunnanvaltuutettu ja Luumäen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.