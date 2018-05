LuumÃ¤elle kaavaillaan biokaasulaitostaâ€”kyseessÃ¤ on kuuden miljoonan euron investointi

Luumäelle aiotaan rakentaa suuren mittakaavan biokaasulaitos. Laitosta asemoidaan Kuutostien varteen kunnan hakelämpölaitoksen taakse.

Laitosta on määrä ruokkia elintarvikejätteillä, sekä pelloilta tulevalla biomassalla, käytännössä nurmella. Vuositasolla laitos nielisi raaka-aineita noin 20 000 tonnia, lämpöenergian tuotto taas asettuisi noin 2—2,5 megawatin tasolle.

Investoinnin arvo on noin kuusi miljoonaa euroa, kertoo Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen.

Yhtiö on keskittynyt uusiutuvan energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen, sekä pilaantuneen maaperän kunnostamiseen.

Sijoituspaikan puolesta puhuu Luumäen sijainti.

— Tässä on 50—100 kilometrin säteellä kohtuullisen monta keskikokoista kaupunkia, joten jätevirtojen suhteen paikka on logistisesti hyvä.

Investointipäätöstä ei ole vielä tehty. Laitoksen ympäristölupahakemus on määrä jättää lähiaikoina kuntaan, sen jälkeen lähtee hankerahoitushakemus Työ- ja elinkeinoministeriölle.

Jos luvitus ja rahoitus onnistuu suunnitellulla aikataululla, voisi laitos olla toiminnassa vuoden 2020 alkupuoliskolla.