Luumäelle tulee motocross-valmennusta

Luumäelle tulee kesällä motocross-valmennusta. Järjestäjänä on uusi imatralainen yhdistys Imatra Motocross (IMX).

Yhdistys järjestää lapsille ja nuorille ilmaista motocross-valmennusta.

— Valmennukset ovat tiistai-iltaisin ja ratoina ovat Imatran Kurkvuoren, Lappeenrannan Muukon, Savitaipaleen, Sulkavan ja Luumäen Keihäskankaan radat. Kestoltaan valmennukset ovat noin kaksi tuntia ja kierrämme ratoja vuorotellen, kertoo Marko Heija.

Muina valmentajina toimivat Jari ja Niko Parkkinen.

Aikataulu on vielä auki. Luumäelle valmennusta on kaavailtu ainakin 31. heinäkuuta ja 25. syyskuuta.

Ajo-opetuksen lisäksi luvassa on opetusta motocrosspyörän tekniikasta ja huollosta. Kokeneemmille on myös ajo- ja kunto-ohjelmia.