Pelastuslaitos varoittaa — älä polta risuja tänä viikonloppuna

Etelä-Karjalan pelastuslaitos varoittaa avotulen käytöstä.

Maasto on nyt erittäin kuivaa, eikä runsaita sateita ole luvassa alueelle vielä muutamaan päivään. Koko maassa on ollut viime päivinä useita maastopaloja, joista moni on lähtenyt risujen poltosta. Kuivassa maastossa palo leviää helposti.

— Myös Etelä-Karjalassa on palanut maastoa viime päivinä, esimerkiksi Luumäellä ja Ruokolahdella, kertoo pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjä Esa Viiru.

— Olemme tilanteesta huolissamme ja meillä on keskusteltu myös vaihtoehdosta kieltää avotulen teko pelastuslain nojalla koko maakunnassa. Toivomme, että ihmiset suhtautuvat asiaan vakavasti.

Vaikka kaunis viikonloppu kannustaa pihatöihin, risujen polttoa on nyt syytä välttää.

— Risut kannattaa jättää polttamatta ja hävittää muilla tavoin–vaikka kompostoimalla. Polttamista voi harkita uudelleen, kun kunnon sateet ovat kastelleet maan.