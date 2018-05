Maakuntavaaleihin varaudutaan epävarmuudessa, vaaliaikataulu epäilyttää Luumäelläkin

Maakuntavaalien ehdokasasettelussa pisimmällä Luumäellä ovat perussuomalaiset. Ehdokkaina vaaleihin lähtevät Juha Rantakaulio ja Sami Karvanen.

Itse vaaleista Juha Rantakauliolla on selvä mielipide.

— Henkilökohtaisesti toivon, ettei vaaleja tule. Pienen kunnan palveluja ajetaan entistä enemmän alas.

Luumäen demarien puheenjohtaja Pentti Salenius ei usko vaalien järjestämiseen lokakuussa. Hän korostaa kuinka asiat ovat pahasti kesken varsinkin sote-puolella.

Ehdokkaita vaaleihin ollaan kuitenkin asettamassa, jos päätös vaaleista tulee. Arvio läpimenomahdollisuuksista on kuitenkin karu.

— Luumäeltä ei pääse ketään läpi, ellei pysty hankkimaan Luumäen ulkopuolelta ääniä.

Keskusta asettaa seitsemän ehdokasta, mutta ehdokasasettelu on osittain kesken. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Merja Mälkiää pelottaa päätöksenteon tasapuolisuus.

— Tutkimusten mukaan pienistä kunnista läpimeno on hankalaa, ja sen mukaan Luumäki ei saisi ehdokasta läpi.

Luumäen kokoomuksen puheenjohtaja Juri Vuorisen lääke läpipääsemiseen on hyvä ehdokas ja onnistunut vaalikampanja.

Luumäen äänen kuuluminen valtuustossa on kuitenkin haastavaa.

— Helppoa se ei tule olemaan. Oman äänen kuulumista ei pysty turvaamaan muuten kuin saamalla ehdokkaan valtuustoon.

Vihreillä ei ole Luumäellä vielä ehdokasta, mutta Kaakkois-Suomen vihreiden toiminnanjohtajana Hanna Holopaisen mukaan puolueella on pyrkimys löytää ehdokas kunnasta.

Tilanne on yhteneväinen niin vasemmistoliitolla kuin kristillisdemokraateillakin, kertovat piirihallituksen puheenjohtaja Arja Tauria-Huttunen (vas.) ja Etelä-Karjalan vaalipäällikkö Juha Rantalainen (kd.).