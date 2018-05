Pääkirjoitus: Sananvapaus vaatii työtä

Tänään vietetään maailman lehdistönvapauden päivää.

Päivä muistuttaa muun muassa hallitusten velvollisuudesta ylläpitää sananvapautta ja nostaa esiin painostuksen ja vainon kohteeksi joutuneita tiedotusvälineitä.

Päivälle on tarvetta.

Ehkä entistä enemmän alati pirstoutuvien totuuksien maailmassa.

Lehdistönvapauden tila Suomessa on ollut pitkään hyvä, koska yhteiskunnan eri toimijat ovat pitäneet sitä tärkeänä. Nyt tilanne on muuttumassa huolestuttavalla tavalla, arvioi Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle meistä sananvapauden.

Sosiaalinen media on osaltaan polarisoinut kansalaisten käymää keskustelua ja nettiin on helppo laukoa vahvojakin mielipiteitä.

Sanan- ja ilmaisunvapauteen liittyvät kysymykset koskettavat kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Sananvapaus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, ja viime aikoina myös totuuden ja faktojen koskemattomuus on kokenut kolhuja.

Sananvapaus sisältää myös vastuun. Mielipiteen ilmaiseminen on nykyään helpompaa kuin koskaan. Sanomisen vapaus ei tarkoita, että viesti voi olla herjaavaa tai kiusaavaa.

Demokratia vaatii pystyssä pysyäkseen kansalaiskeskustelua. Eri mielipiteitä on syytä olla, mutta poteroita ei ole syytä syventää suotta.