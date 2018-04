Salpalinja-päätös koskettaa Luumäellä

Valtiovarainministeriön päätös luovuttaa Salpalinjan linnoitusketjun rakenteet maanomistajille koskettaa Länsi-Saimaan seutua eri tavoin.

Erityisesti tarttumapintaa on Luumäellä, missä kohteita on 34 ja asetettuja käyttöoikeuden rajoituksia lukuisia. Esimerkiksi Lemillä ja Taipalsaarella käyttöoikeuden rajoituksia ei ole. Lemillä kohteita on Salpalinja-selvityksen loppuraportin mukaan 11 ja Taipalsaarella kaksi.

Salpalinjan kiinteistöihin liittyvien käyttöoikeuden rajoitusten purkamisten valmistelu alkaa toukokuussa. Niille maanomistajille, joita asia koskettaa, valtio on lähettänyt aiheesta kirjepostia.

Maanantaina Miehikkälässä järjestetyn tiedotustilaisuuden jälkeen moni oli kuitenkin kysymysmerkkinä. Salpalinjan perinneyhdistys yllättyi ja piti valtion luopumistahtoa ”ihmeteltävänä”.

Luumäkeläinen maanomistaja kaipasi perustellusti lisää tietoa vastuista ja veroteknisistä kysymyksistä. Myös Salpavaelluksen järjestelyorganisaatiolle kerrottu päätös voi aiheuttaa kuluvan kesän jälkeen uusia toimenpiteitä. Yksityiskohtaiset kysymykset jäivät toistaiseksi vaille vastauksia. Lisää tietoa odotetaan monessa torpassa.

Salpalinjasta tehtyjen selvitysten raportteihin halukkaat voivat tutustua valtionvarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa vm.fi/salpalinja.

Samasta paikasta löytyy myös Salpalinja-museolla pidetyn tiedotustilaisuuden materiaali.