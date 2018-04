Rantsilanmäen hulevesille kylmää kyytiä ELYltä

Rantsilanmäen liikenneasemakeskittymän hulevesikaavailut saivat kylmää vettä niskaansa.

Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) edellyttää lausunnossaan hulevesien keräilyä ja poisjohtamista pohjavesialueelta.

ELY antoi lausuntonsa Teboil Luumäen ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä. Lausunnon mukaan jakeluasemalta tulevat hulevedet, myös mittarikentän ja täyttöpaikan ulkopuoliselta alueelta, tulisi kerätä ja johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Teboilin lisäksi alueelle tuloa suunnittelevat myös ST1 ja Neste.

Sekä Luumäen kunnan että alueelle sijoittumista kaavailevien öljy-yhtiöiden toiveissa on ollut, että ympäristölupaehtoihin voitaisiin saada kevennystä paikoitusalueiden osalta.

Hulevesiä on kaavailtu johdettavaksi Kuutostien ali Kirkkojokeen. Alueen maanomistajat puolestaan vastustavat vesien johtamista avo-ojaan ja peräänkuuluttavat vesille umpiputkea. Syynä vastustukselle on pelko ojan tulvimisesta ja haitta-ainepäästöistä.