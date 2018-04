Lautanen häviää äitiyspakkauksesta

Vuoden 2018 äitiyspakkaukseen lisätuotteena hankittu leijonakuvioinen lautanen ja lusikka jätetään pakkauksesta pois. Ne korvataan kuumemittarilla.

Kela on päättänyt yhdessä Eviran kanssa jättää lautasen ja lusikan pois, koska muovilautasen valmistuksessa on käytetty bambujauhoa. EU:ssa bambujauhoa ei ole hyväksytty muovisten kontaktimateriaalien osaksi.

Lautasta ja lusikkaa ei ole toimitettu asiakkaille. Ruokalautanen ja ensilusikka -setti hankittiin osaksi lisätuotteita, kun äitiysavustuksen määrää korotettiin 30 euroa. Pakkauksessa on lisäksi lusikka, joka on asetusten mukainen.

Ensi viikolla lähetettäviin äitiyspakkauksiin lisätään kirje, jossa kerrotaan, että kuumemittari toimitetaan jälkilähetyksenä kiireisen aikataulun vuoksi.

Kela jakaa vuosittain noin 35 000 äitiyspakkausta, joissa on yhteensä yli 2 miljoonaa tuotetta.