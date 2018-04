Kevään ihmeitä

Tuntuu, että vasta äsken oli tammikuu, korjailin joulukoristeita pois ja huokailin, miten pitkään kevättä vielä pitää odottaa. Kynttilät ja neuletyöt sohvan nurkassa istuen vähän helpottivat oloa.

Työn ja muun puuhailun täyttämät päivät ovat kuitenkin soljuneet käsistä melkein huomaamatta ja huhtikuun alussa havahduin: kevät on tullut.

Minä ilmeisesti toimin talven ajan jotenkin autopilotilla, tarmoa ei aina oikein olisi joka asiaan, mutta kaikki tarvittava on kuitenkin tullut tehtyä. Mutta kun kevätaurinko pilkahtaa näkyviin ja ensimmäiset muuttolinnut alkavat ilmestyä, alan herätä.

Olen toki iloinen neljästä — vai montako niitä nykyään onkaan — vuodenajasta ja jokaisessa niissä on omat ihanat piirteensä, mutta valoa minun sieluni kaipaa.

Kevään tuoksu ja valon lisääntyminen antavat voimaa ja jaksamista, varmaan aika monelle meistä. En ole mikään puutarhaihminen eikä keittiön ikkunalla ole purkkiarmeijaa taimineen odottamassa lumen sulamista, mutta kevään merkkejä bongailen silti innolla. Paitsi sitä, että ikkunat odottavat talven jäljiltä pesua.

Ehkä työ lasten kanssa on opettanut iloitsemaan pienistä asioista ja huomaamaan niitä, muurahaisten määrätietoista puurtamista tai kevätpuron solinaa voisi tutkia ja ihailla vaikka miten pitkään.

Ja aina uudestaan lapset opettavat minua elämän ihmeellisyydestä ja luomakunnan kauneudesta, kun vain maltan pysähtyä kuuntelemaan heitä ja avata silmäni sille, minkä he jo näkevät.

Lasten uuteen virsikirjaan tuli uutena lauluna Luonnonsuojelulaulu, jossa myös ihaillaan ”kuinka leskenlehti puskee mullan alta” tai kuunnellaan ”kuinka kiurun laulu kaikuu korkealta”.

Laulussa lopuksi esitetään toivomus, että luonto olisi myös aarteena tuleville lapsille: ”Viisas sitä roskaa ei tai tuhlaa varta vasten”.

Toivon itselleni sitä viisautta, etten pelkästään ihailisi kevään merkkejä vaan tekisin työtä sen puolesta, että kaunista luontoamme voisi ihailla vielä monet sukupolvet meidän jälkeemme.

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan vastaava lastenohjaaja.