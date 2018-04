Isoja päätöksiä

Sukupolvenvaihdos on iso päätös ja muutos, jota ei tehdä sormia napsauttamalla tai hetken mielijohteesta suin päin.

Luumäen Reijolan tilalla vetovastuun siirtyminen seuraavalle sukupolvelle on aivan nurkan takana, mutta ensimmäiset keskustelut aiheesta käytiin jo neljä vuotta sitten. Prosessissa on korostunut nimenomaan keskustelun tärkeys. Kysymyksiin on parempi löytää vastaukset etukäteen.

Sarkalahdessa maatilan jatkaja löytyi samasta perheestä, mutta maakunnallisen yrittäjäjärjestön omistajanvaihdoshankkeen projektipäällikkö Tarmo Sorosen mukaan yritystoiminnan siirtyminen jälkipolville ei suinkaan ole itsestäänselvyys.

Yrittäjyyden automaattinen periytyminen on Sorosen mukaan myytti. Hän tietää eräänkin tapauksen, jossa sukupolvenvaihdosta tehtiin 11 vuotta. Kyseisessä tapauksessa juridiset ja esimerkiksi verotekniset seikat veivät oman aikansa, mutta leijonanosa oli jälkikasvun silkkaa harkintaa: lähteäkö vaiko ei?

Paikalliset yrittäjät tuntevat vastuunsa, eivätkä halua kaataa turhia paineita lastensa niskaan. Työllistävissä työnantajayrityksissä päätöksiä pohditaan varsin tarkasti myös henkilökunnan kannalta.

Etelä-Karjalan Yrittäjät aloitti viime kesänä hankkeen, jonka puitteissa tarjotaan veloituksetonta asiantuntijaneuvontaa tilanteissa, joissa yritystoiminnalle on tarpeen löytää jatkaja. Joko omasta perheestä tai ulkopuolelta. Palvelua saavat kaikki yritykset, siis myös ne, jotka eivät ole paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäseniä.