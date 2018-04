Sukupolvenvaihdos on pitkä ja harkittu prosessi

Reijolan tilan pellot Sarkalahdessa kylvää tänä keväänä Arto Vanhalakka. Viimeistään puimavaiheessa vetovastuun on määrä olla puolestaan Mikko Vanhalakalla.

Tilalla on käynnissä sukupolvenvaihdos, jossa Arto ja Asko Vanhalakan maatilayhtymän puikkoihin hyppää Arton poika Mikko.

Prosessi odottaa huipentumaansa, mutta työtä vaihdoksen eteen on tehty jo vuosia.

— Ensimmäisen kerran tästä on puhuttu noin neljä vuotta sitten. Nyt asiaa on hierottu aktiivisesti vuoden verran, Mikko Vanhalakka sanoo.

Muutos on suuri niin jatkajalle kuin luopujillekin. Tilan töistä ovat kantaneet tähän saakka päävastuun Arto ja Tuula Vanhalakka.

Osalliset korostavat huolellista valmistautumista sukupolvenvaihdoksessa.

— On tärkeää keskustella asioista, ettei avoimia kysymyksiä jää ilmaan.

Tilalla oli aiemmin karjaa. Mikko linjasi, ettei karjanhoito kiinnosta, joten karja lähti pois muutama vuosi sitten.

— Oli hyvä, että Mikko sanoi selvästi ettei karja kiinnosta. Se ohjasi jo asioita eteenpäin.

Samaten se oli selvää, että vanha pariskunta poistuu tilalta nuorempien tieltä.

— Nuorille täytyy antaa omaa tilaa.

Lue lisää aiheesta 19. huhtikuuta ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.