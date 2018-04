Kaava ei saa kangistaa

Kaavoitusasiantuntija Antti Hirvikallio kertoi viime lauantaina näkemyksiään kunnan kaavoituksesta Luumäen yrittäjien aamukahveilla. Asiaa lähestyttiin elinkeinoelämän näkökulmasta ja siltä pohjalta, mitä mahdollisuuksia muuttunut Kuutostie avaa kaavoitukselle.

Kunnalla on kaavoitusmonopolin myötä asema, jossa ei ole varaa sortua ylimielisyyteen. Yrityksillä on paras tieto siitä, missä ja minkälaisin edellytyksin toiminta olisi mahdollisimman kannattavaa puolin ja toisin. Teknisen johtajan Erik Forsténin puheenvuoron perusteella Luumäen virkamiehet eivät istu norsunluutornissa, vaan tiedostavat tilanteen.

Kaavoitus on isossa roolissa, kun kunnat yrittävät jarruttaa väen vähenemistä. Erityisesti teollisuustoimijat ovat merkittäviä työllistäjiä. Se on yksi vetovoimatekijä. Työpaikat tarkoittavat myös uusia asukkaita. Heille Luumäellä on riittävästi omakotitalotontteja.

Missä ovat sitten ne alueet, joille uutta yritystoimintaa voisi syntyä? Hirvikallion mukaan kaavoituksen ”pelipaikkoja” ovat Kuutostien uudet liittymät Taavetin molemmin puolin.

Erityisesti Rantsilanmäki on ollut viime aikoina paljon tapetilla. Kunnan ja öljy-yhtiöiden edustajat palaveeraavat tilanteesta ensi maanantaina. Öljy-yhtiöiden puolesta alueen hulevesihankkeen projektipäällikkönä toimivan ja Luumäen yrittäjien puheenjohtajan Juha Saajorannan mukaan matka on ollut mutkainen, mutta tunnelin päästä saattaa jo nähdä valonpilkahduksen.