Tänään vietetään Tapaturmapäivää – kaiken osaava ja kikkaileva mies satuttaa itsensä

Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään Tapaturmapäivää. Huomiota kiinnitetään erityisesti miesten tapaturmiin.

Tapaturmakuolleisuus on korkeampaa työikäisillä miehillä kuin naisilla. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 prosenttia sattuu miehille.

Miesten tapaturmista runsas 70 prosenttia on koti- ja liikuntatapaturmia. Lähes 80 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsas 70 prosenttia on koti- ja liikuntatapaturmia, kun taas naisilla vastaava prosenttiluku on runsaat 60.

Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.

Suurin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi vältettävissä tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä, arvioimalla riskit ennalta ja vähentämällä kikkailua.

– Univaje on yksi tapaturma-alttiutta nostavista riskeistä. Väsymyksen aikaansaama tarkkaavuuden herpaantuminen selittääkin monia kaatumisia, kompuroimisia ja kolhimisia ja sillä on osuutensa myös liikenneonnettomuuksissa. Sen on arvioitu olevan jopa joka kuudennen kuolonkolarin taustatekijä, kertoo kansanterveyden erityisasiantuntija, dosentti Tuuli Lahti.

Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet kotitapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä vuodesta 1993 alkaen. Yksi yhteistyön muodoista on vaikuttaa ihmisten asenteisiin kampanjoimalla Tapaturmapäivänä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Vuonna 2018 päiviä on kaksi: 13. huhtikuuta ja 13. heinäkuuta.

Nyt huhtikuussa Tapaturmapäivä-kampanjan keskiössä on ”perusmies”, joka osaa kaiken ja kikkailee. Kampanja kannustaa miehiä miettimään omia toimintatapojaan teemalla ”Miehille sattuu liikaa – Älä kikkaile”.