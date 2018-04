Nuorisotila siirtyi huhtikuun ajaksi keskemmälle Taavettia

Luumäen kunnan nuorisotoimi on avannut pop up -nuorisokahvilan Taavetin keskustaan huhtikuun ajaksi. Nuorisotila Jemma on huhtikuussa suljettu.

Nuorisokahvila sijaitsee Metsätalossa, Linnalantie 53:n toisessa kerroksessa.

Nuoriso-ohjaaja Sanna Montosen mukaan nyt halutaan kokeilla vetääkö keskustan tila enemmän nuoria puoleensa kuin hieman laidalla sijaitseva Jemma.

— Keskustassa nuorilla on kaikenlaista pörinää. Jospa he löytäisivät sitten kahvilaankin.

Kahvilassa on lautapelejä, playstation ja televisio.

Kahvila on avoinna 4—6. luokkalaisille keskiviikkoisin kello 16—17.30. 13—20-vuotiaille ovet ovat avoinna maanantaisin kello 16—20, keskiviikkoisin kello 17.30—20, perjantaisin 13.4. ja 27.4. kello 17—21 ja lauantaina 21.4. klo 16—21.