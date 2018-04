Lapsenlapset leipoivat karjalanpiirakoita pelastaakseen rahapulaan päätyneen mummunsa – Luumäellä on myynnissä 700 piirakkaa

Pussikaupalla käsinleivottuja karjalanpiirakoita odottaa ostajaansa Luumäellä. Asialla on ollut Mirella Miettinen ja hänen sisarensa, joiden aikomus on pelastaa piirakkamyynnillä mummunsa ahdingosta. 82-vuotias mummu oli päätynyt rakastettunsa huijaamaksi. Tämä oli lähtenyt omille teilleen mummun rahat mukanaan. Huijauksen seurauksena tärkeitä laskuja oli jäänyt rästiin.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Miettinen kertoo, ettei mummu saanut apua esimerkiksi Kelalta, koska petollinen mies on yhä kirjoilla samassa asunnossa. Hän ei myöskään halunnut suoraa rahallista apua lapsenlapsiltaan, vaikka nämä tarjoutuivat maksamaan laskut.

Miettinen kertoo Iltalehden haastattelussa, että idea syntyi lastenlasten herkutellessa mummun hyvillä karjalanpiirakoilla. He perustivat piirakkapajan ja leipoivat urakalla yhteensä 700 piirakkaa, jotka he päättivät myydä avustaakseen mummuaan laskujenmaksussa. Piirakat eivät ole tehneet kauppaansa aivan toivotulla tavalla ja niitä on vielä runsaasti jäljellä.

Piirakat pakastettiin raakana ja niitä on kymmenen kappaletta pussissa. Yhden piirakan hinta on 70 senttiä. Iltalehden mukaan leipojat ovat päättäneet lahjoittaa loput piirakat hyväntekeväisyyteen, ellei niille löydy ostajia.

Piirakoita voi kysyä sähköpostitse osoitteesta mirella.miettinen@luukku.com