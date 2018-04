Lyhyt johdanto kevään puumarkkinoihin

Tiettävästi ihminen on luomakunnan älykkäin luontokappale. Delfiineillä kaiketikin on kyllä meitä isommat aivot, mutta isossa kuvassa nekin ovat aika kädettömiä meihin ihmisiin nähden. Mutta vaikka meillä on käsiä, puuttuu meiltä kyky ymmärtää sitä, milloin on käsillä hyvät ajat. Ja jos joskus ymmärrämmekin, että juuri nyt on hyvät ajat, niin silloin ainakin saman tien unohdamme sen, että ne hyvät ajat eivät ole ikuisia.

Päinvastoin me ihmiset — ainakin keskimäärin ja ainakin siis minä — alamme omassa elämässämme toimia juuri niin, että mitä pidempään nousukausi on jatkunut, sitä sokeammin me uskomme sen jatkuvan ikuisesti tai jos ei nyt ihan ikuisesti, niin ainakin maailman tappiin.

Maailman tappiin? Mikä ja missä se on, kun siitä niin usein puhutaan? Sanonta on kuulemma peräisin uskomuksesta, että maailmankaikkeus lepää jonkin tolpan tai pilarin päällä ja että kun tuo pilari joskus on kaatuva, tulee maailmanloppu. Mene ja tiedä; voi hyvinkin niin olla. Ken elää, hän näkee.

Itse en enää kyllä haluaisi olla tuota rojahdusta näkemässä. Mistähän materiaalista se maailman tappi muuten lie aikanaan tehty? Arvatenkin puusta; tuskin Luoja olisi tätä kaikkea minkään teräs- tai betonitolpan nokkaan tökännyt.

Ihan maailmanloppua en sentään odottele, mutta koska olemme jo liki vuosikymmenen eläneet ihan historiallisenkin loivaa, mutta siltikin yksiselitteisen selkeää nousukautta, niin päivä päivältä on lähempänä taas sekin aika, kun joudumme hakemaan uuden kestävän pohjan, jolta taas uudelleen ponnistaa. Mutta koska emme tiedä, iskeekö taantuma huomenna, ylihuomenna vaiko vasta vaalien jälkeen, niin nyt minusta kannattaisi ottaa vielä ilo irti tästä kaikesta hyvästä, mitä juuri nyt elämme.

Mitä ilon irti ottaminen voisi sitten tarkoittaa ihan käytännössä?

Jos lähtee purkamaan asiaa ihan vaikka oman leipätyön kautta, niin se voisi esimerkiksi tarkoittaa vaikka sitä, että kaikkien heidän, joilla on mahdollisuus myydä puuta, kannattaisi piakkoin ryhtyä puukaupoille. Kaikki metsänjalostustuotteet, mitä tässä maassa saamme tuotetuksi, mahtuvat toistaiseksi oikein hyvin maailmanmarkkinoille.

Historia on opettanut, että nämä tilanteet ovat kuitenkin aina vain väliaikaisia. Todennäköisin jatkumo pitkälle nousukaudelle on pitkähkö laskukausi.

Entä jos näin ei käykään? Ei siinä silloinkaan juuri kuinkaan käy; talousasioissa joko voitetaan — tai opitaan.

Kirkkaita kevätpäiviä ja hyviä pääsiäispyhiä Teille kummallekin kolumnini lukijalle — ja toki kaikille muillekin!

Kirjoittaja on Metsänhoitoyhdistys Kaakon toiminnanjohtaja.