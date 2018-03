Ruokakaupan pitää olla valmis tulevaan

Verkkokauppa on joillakin aloilla jo kannattavampaa kuin ulosmyynti kivijalkamyymälöistä. Suomessakin pelkkää verkkomyyntiä suosivat esimerkiksi isot vaatekauppatoimijat.

Ruokakaupoissa eri tavoin toteutetut tilaus-, nouto- ja kuljetuspalvelut ovat nosteessa kasvukeskuksissa. Mainittuja palveluita on tarjolla myös pienissä kunnissa, kuten nyt Luumäellä ja Savitaipaleella.

Toiminta on tässä vaiheessa kuitenkin kokeilevaa ja asiakasmäärät vähäisiä. Matka kannattavaan elintarvikkeiden verkkokauppaan on vielä pitkä. Palvelua tukevia isoja investointeja ei voi tehdä ilman tarkkaa tietoa ennakkotilauksiin perustuvan kaupankäynnin kysynnästä.

Jostakin pitää kuitenkin aloittaa. Kaupoilla on oltava henkinen ja myös orastava käytännön valmius asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokseen.

Ruokakaupat eivät ole häviämässä mihinkään, mutta painotus voi muuttua. Kasvamassa on sukupolvi, joka tottuu päivä päivältä enemmän hoitamaan myös arkiset rutiinit mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Siis verkossa ja mobiilissa erilaisten sovellusten kautta.

Jo nyt mahdollisuus noutaa ruokaostokset valmiiksi pakattuina tuo helpotusta nuorten vanhempien kiireisiin ruuhkavuosien pyörityksessä.

Myös ikääntyneille palvelusta on apua. Tosin verkosta tilaaminen voi muodostua joissain tapauksissa kynnyskysymykseksi. Esimerkiksi kotihoidon asiakkailla apu on lähellä, mutta kaikilla ei vastaavaa tukea ole.