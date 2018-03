Työttömyys väheni Luumäellä

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni Luumäellä helmikuussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Työttömiä oli tämän vuoden helmikuussa 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Määrällisesti muutos on 34 henkeä.

Vuosi sitten työttömiä työnhakijoita kunnassa oli 256 henkeä, nyt määrä on 222 henkeä. Tammikuun lukemasta työttömien määrä väheni viidellä henkilöllä. Työttömiä on nyt 10,8 prosenttia työvoimasta.

Avoimia työpaikkoja Luumäellä oli helmikuun lopussa 16.

Tiedot selviävät Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) helmikuuta koskevasta työllisyyskatsauksesta.

Luumäen tilanne on yhtenevä koko maakunnan kanssa. Työttömien määrä väheni kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa.