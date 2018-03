Kaikki on ostettavissa – periaatteen ihmiset ovat kalliimpia

Alkaa näyttää siltä, ettei uuteen sote-malliin löydy ratkaisua, jonka puolesta luumäkeläinen voisi olla tyytyväinen.

Näköjään monelle asiantuntijalle ja kansanedustajalle on vaikea käsittää, ettemme tarvitse sosiaali- ja terveyspalveluihin mitään jättimäistä uudistusta. Eksote-ratkaisumme ei ole täydellinen, mutta se ei missään nimessä ole niin katastrofaalisessa tilassa, että se kannattaa kokonaan räjäyttää.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote on syntynyt nykyisen lainsäädännön ja kunnallisen itsehallinnon puitteissa, perustuslain mukaisesti. Sitä pidetään malliesimerkkinä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa. Päällekkäisyyksien purkaminen on tuonut säästöjä ja sujuvoittanut toimintaa.

Eksotessa sen osakaskunnat ostavat palvelut omien kuntalaisten tarpeiden mukaan. Toimipisteet ovat kaikkien eteläkarjalaisten käytössä. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta voi palvelut ostaa rahalla ja moneen asiaan saa Eksoten palvelusetelin.

Toimiva integraatio ja yhteistyö hajoaisi. Riitely vastuista ja potilaan oikeuksista siirtyisi käräjäoikeuksiin, valvonnan tarve loisi uuden ammattikunnan maakuntaan ja mainontaan palkattaisiin mainosnikkareita luomaan mielikuvamainontaa eli heittämään sumua kansalaisten silmille.

Kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo (kok.) kirjoittaa kolumnissaan, että vielä marraskuussa 13 sote-asiantuntijaa oli sitä mieltä, että uudistuksen kokonaisuutena syntyvä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on vaikeasti ohjattava.

Harkimon mukaan monet hallituksen esitykseen kriittisesti suhtautuneet asiantuntijat aikovat nyt yhtäkkiä tukea hallituksen esittämää sote-mallia. Heidän joukosssaan on muun muassa Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, joka on valittu lausunnon antamisen jälkeen Helsingin diakonissalaitoksen hallitukseen (Ilta-Sanomat). Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Silanderin vastaanotto Terveystalolla tuli myös julkisuuteen.

Jos kaikki on ostettavissa, niin ovatko nuo asiantuntijat kalliimpia? Tulevatko kansanedustajien äänet myyntiin, kun he voivat joutua luopumaan vanhasta eläkejärjestelmästään? Nyt isojen sote-yhtiöiden merkittäville paikoille on lähtenyt useita kansanedustajia. Harhaileva ääni eduskunnassa voi saada yllättävän hyvän tilin kesäkuussa.

Kunnan 2017 tilinpäätös oli hyvä ja paloaseman rakentaminen saa siitä osan. Paloasema on toinen rakennuskohde, jossa palvelua ei tarjoa kunta. Ensimmäinen oli tehostetun palvelun yksikkö Vallikoti, jota käyttää Eksote. Paloasema on Lappeenrannan hallinnoima yhteinen toiminta ja myös se siirtyisi maakuntauudistuksen myötä maakunnalle.

Uusi paloasema tarvitaan, tuli maakuntauudistusta tai ei. Uusi paloasema menisi maakuntauudistuksen hyväksymisen jälkeen maakunnan hallinnolle, joka ei viiteen vuoteen tee yhtään uutta rakennusta Etelä-Karjalaan. Paitsi omat toimitilat Lappeenrantaan yhteen jäähallin kanssa… Näin arvelen käyvän.

Kirjoittaja on Luumäen kunnanvaltuuston toinen varapuheenjohtaja (sd.).