Omia junnuja kannustamaan!

Tänä viikonloppuna kannattaa suunnata Taavetti-hallille katsomaan E2-junioreiden salibandya. Kotijoukkue LuFT pelaa sunnuntaina ylemmän jatkosarjan kaksi viimeistä ottelua.

Luumäkeläisillä on oivat mahdollisuudet sijoittua lohkossaan kahden parhaan joukkoon ja päästä näin ollen pelaamaan vielä aluemestaruudesta Savo-Karjalan parhaita joukkueita vastaan.

Ylemmän jatkosarjan alku oli vaikea, mutta ennen viimeistä turnausta LuFT on piikkipaikalla tasapisteissä Kouvolan Susien kanssa. LuFT on eittämättä ikäluokassaan yksi koko Kaakkois-Suomen parhaista joukkueista. Se on kova suoritus, kun huomioidaan, että samassa lohkossa on isojen seurojen joukkueita Lappeenrannasta, Kouvolasta ja Lahdesta.

Sunnuntain otteluihin on vapaa pääsy. Tarjolla on varmasti viihdyttävää peliä. Urheilussa kaikki on mahdollista ja junioriurheilussa jopa todennäköistä. Neljän, viiden tai kuudenkin maalin johto on kurottavissa umpeen, niin kuin LuFT näytti helmikuussa.

Otteluissa on myös varsin aito ja vilpitön tunnelma. Omia kannustetaan, mutta tarvittaessa kädet lyövät yhteen myös vastustajajoukkueen hyville suorituksille. Mauttomiin katsomohuuteluihin tai muihin asiattomuuksiin törmää kymmenenvuotiaiden peleissä hyvin harvoin.

Lapsille on lisäksi tärkeää, että vanhemmat, mummit ja kummit tukevat harrastusta ja tulevat katsomaan pelejä. Pelkällä läsnäololla on iso merkitys.