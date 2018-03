Linda ja Sami Kiviluoma rakentavat hirsitaloa Kivijärven rantamaisemiin

Rakentamisen noususuhdanteesta huolimatta rakennushankkeet ovat Luumäellä vielä harvassa. Linda ja Sami Kiviluoma eivät kuitenkaan suhdanteista piitanneet, vaan ajattelivat, että mukavampi on maksaa omaa taloa kuin jatkaa vuokra-asumista. Niinpä he palkkasivat rakennusmiehet töihin ja muutto omaan hirsitaloon on enää vain muutaman kuukauden päässä.

Kiviluomien rakennustyömaa kuuluu myös kunnan järjestämän Asunto- ja tonttilauantain tutustumistarjontaan 7. huhtikuuta.

Lue lisää Kiviluoman perheen rakennushankkeesta 22. maaliskuuta ilmestyneen Luumäen Lehden Rakenna ja remontoi -teemasivuilta.