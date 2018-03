Piispa vieraili pÃ¤ivÃ¤kodissa ja Mummola -tapahtumassa

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen seurueineen suoritti piispantarkastuksen Luumäellä viime viikolla.

Häkkinen vieraili Taavetin uudessa päiväkodissa, ikäihmisten Mummola-tapahtumassa ja Lujabetoni Oy:n tehtaalla.

Hän tapasi kunnan edustajia sekä seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Seurakuntalaiset pääsivät piispan juttusille viime torstain seurakuntaillassa.

— Seurakuntavierailu on lopulta vain pieni osa piispantarkastusta. Koko prosessi kestää puoli vuotta. Olemme keränneet paljon tietoa Luumäeltä jo etukäteen muun muassa toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta, Häkkinen kertoi.

Tilastojen mukaan luumäkeläiset ovat keskimääräistä sitoutuneempia omaan seurakuntaansa. Kunnan asukkaista 85 prosenttia on seurakunnan jäseniä. Mikkelin hiippakunnassa vastaava luku on keskimäärin 76 prosenttia.

– Sitoutuminen on siis erittäin vahvaa, Häkkinen muistuttaa.

Luumäellä painitaan kuitenkin saman ongelman kanssa kuin muuallakin Mikkelin hiippakunnassa: seurakunnan väki vähenee.

