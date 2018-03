Metso-ohjelma kaipaa vanhoja metsiä, Luumäeltä löytyy 19 suojelukohdetta

Tilanne metsiensuojelun suhteen maakunnassa on kimurantti. Rahaa Metso-ohjelman mukaiseen vapaaehtoiseen suojeluun olisi Etelä-Karjalassa tarjolla. Ongelman muodostavat kohteet, eli niiden vähyys.

Pääasiallisia syitä on kaksi, näkee Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) diplomi-insinööri Paula Mattila.

— Tilakoko on pieni ja pirstaloitunut. Lisäksi alueella on voimakas metsäteollisuusperinne ja metsien käyttöaste on ollut suuri jo yli 100 vuotta.

Suojeluaste Kaakkois-Suomessa on alhainen, eli noin kolme prosenttia. Alue kuuluukin ympäristöministeriön nimeämiin metsiensuojelun painopistealueisiin.

Luumäellä on Metso-kohteita yhteensä 233 hehtaaria. Määrällisesti suojelualueita on 19 kappaletta. Näitä yksi on tehty määräaikaisella sopimuksella.

Pinta-alaltaan suurin Metso-kohde, 86 hehtaaria, on Luumäen seurakunnan vuonna 2012 suojelema alue, joka muodostuu vähäpuustoisesta suosta ja eräistä Kivijärven saarista.

Pienin kohde puolestaan on vuonna 2010 suojeltu liito-oravan elinympäristö, metsäluhta, jonka pinta-ala on vain 0,8 hehtaaria.

Suurin osa Metso-alueista on kangasmetsiä. Korvauksia metsänomistajille kohteista on maksettu 1,1 miljoonaa euroa.