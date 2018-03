Talviretki mökille

Talvimökkeily eroaa kesämökkeilystä monella tavalla. Eläkkeellä ollessa sinne voi suunnata retken hyvällä kelillä eikä paukkupakkasila taikka liukkailla.

Pienikin matka piristää kummasti eri ympäristössä eikä aina tarvitse suunnata ulkomaille asti. Suotuisa sää siivittää ajoa ja noin pari tuntia, niin mökki jo häämöttää.

Siinäpä sitä tsiikaillaan näkymää — kuis on lunta tanhuvilla. Alkutalvesta käydessä vesi oli järvessä tavallista korkeammalla niinpä laitureita ja venettä jouduttiin nostamaan vielä kerran vähän ylemmäs.

Kun sisään astutaan, niin ensin katsotaan, että kaikki on kuvillaan ja onko hiiriä liskussa. Nykyiset pyykkipojan malliset liskut ovat niin nopeita, ettei uhri ehdi viimeistä ateriaa nauttimaan, ennen kuin lähtö koittaa. Suklaasta puristetut syötit ovatkin vuosien takaisia. Paikalliset pöllöt ja pienpedot ovat arvatenkin hiiriä ja myös myyriä napostelleet.

Poissaollessamme uudempi puoli mökkiä vesijohtoineen on säilyttänyt tavoitellussa kymmenessä asteessa ja vanhempi sopivassa neljässä asteessa. Eikun heti patterit isommalle ja takka tulille. Tulen liekkien vaihtuvaa liehuntaa on kiintoisa seurata. Pari tuntia tulitusta ja mittari näyttää lähes 20 astetta.

Kuten monet tietävät, niin oikea lupsakka lämpö saavutetaan talvella vasta seuravana päivänä, kun hirret ja lattia oikein lämpiävät. Jahka takanhiillos hiipuu hetkeksi, niin makkarain paisto on illan kuhjassa vuorossa. Siihen rituaaliin en ole vielä kyllästynyt.

Tuvan hämärissä on kiintoisaa katsella järvelle, että näkyykö vastarannalta valoja. Yleensä ainakin yksi valo kajastaa. Usein katselen järvelle ja kuvittelen esi-isäimme näilläkin rannoilla kalastelleen ja rantamailla metsästelleen. Eräänlainen levollinen erämaatunnelma tavoittaa mieleni. Ehkä meissä suomalaisissa piilee sielun sopukoissa vielä ripaus metsäläistä.

Muonat ja muut ostetaan aina Taavetista jo kannatuksenkin vuoksi. Toivottavasti taajama eläisi ja kaupat ja muut liikeyritykset pysyisivät pystyssä. Hyvin hiljaista on talviaikaan kaupoissa kesäaikaan verraten. Tietysti mökkiläiset ovat nyt poissa, mutta uskon uuden moottoritienkin vievän monet ostoksille Lappeeseen ja se on kaikkien kannalta suuri vahinko.

Usein on jäällä kävelty moottorikelkan jäljissä ja hiihdettykin. Taavetin kaduilla on myös kiva talvella taivaltaa ja potkurit luistavat mökkitiellä hyvin, mäissä liiankin hyvin jäätikkäliukkailla. Liikunta herättää aina ruokahalut. On mukava yhdessä laittaa ruokaa ja syödessä tiirailla järven jäälle.

Unet ovat täällä raikkassa ilmassa syvät ja hyvät.

Kirjoittaja on Luumäen kesäasukas.